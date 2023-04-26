Гущин Михаил Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Гущин Ульян Иванович
Мать: Гущина Наталья Агаповна
Бракосочетание
06.04.1877
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1878
Мать ребёнка: Гущина (Лапшева) Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
09.07.1880
Мать ребёнка: Гущина (Лапшева) Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
18.02.1883
Мать ребёнка: Гущина (Лапшева) Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
24.11.1889
Мать ребёнка: Гущина (Лапшева) Акулина Васильевна
Смерть
Неизвестно