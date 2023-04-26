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Гущин Михаил Ульянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Гущин Ульян Иванович

Мать: Гущина Наталья Агаповна

Бракосочетание
06.04.1877

Жена: Гущина (Лапшева) Акулина Васильевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1878

Сын: Гущин Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Гущина (Лапшева) Акулина Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1880

Сын: Гущин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Гущина (Лапшева) Акулина Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1883

Сын: Гущин Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Гущина (Лапшева) Акулина Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1889

Сын: Гущин Яков Михайлович

Мать ребёнка: Гущина (Лапшева) Акулина Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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