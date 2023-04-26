Гущина (Лапшева) Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Лапшева) Акулина Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Лапшев Василий Кузьмич

Мать: Лапшева (Гарбунова) Анна Семёновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.04.1877

Муж: Гущин Михаил Ульянович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1878

Сын: Гущин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Гущин Михаил Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1880

Сын: Гущин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гущин Михаил Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1883

Сын: Гущин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Гущин Михаил Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1889

Сын: Гущин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Гущин Михаил Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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