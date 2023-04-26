Гущина (Лапшева) Акулина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
06.04.1877
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1878
Отец ребёнка: Гущин Михаил Ульянович
Рождение ребёнка
09.07.1880
Отец ребёнка: Гущин Михаил Ульянович
Рождение ребёнка
18.02.1883
Отец ребёнка: Гущин Михаил Ульянович
Рождение ребёнка
24.11.1889
Отец ребёнка: Гущин Михаил Ульянович
Смерть
Неизвестно