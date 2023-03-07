Лапшева (Гарбунова) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшева (Гарбунова) Анна Семёновна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Гарбунов Семён Иванович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1849

Муж: Лапшев Василий Кузьмич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1850

Дочь: Шмелёва Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лапшев Василий Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Лапшев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Лапшев Василий Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Гущина Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Лапшев Василий Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Суздальцева Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Лапшев Василий Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.05.1865

Дочь: Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Лапшев Василий Кузьмич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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