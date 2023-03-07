Лапшева (Гарбунова) Анна Семёновна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Гарбунов Семён Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1849
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1850
Дочь: Шмелёва Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лапшев Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Лапшев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Лапшев Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Гущина Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Лапшев Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Суздальцева Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Лапшев Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
31.05.1865
Дочь: Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Лапшев Василий Кузьмич
Смерть
Неизвестно