Гущин Кирилл Ульянович
Место рождения
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: Гущин Ульян Иванович
Мать: Гущина Наталья Агаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1874
Дочь: (Гущина) Пераскева Кирилловна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1877
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1879
Дочь: (Гущина) Пелагея Кирилловна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно