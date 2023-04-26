Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1874
Дочь: (Гущина) Пераскева Кирилловна
Отец ребёнка: Гущин Кирилл Ульянович
Рождение ребёнка
03.03.1877
Отец ребёнка: Гущин Кирилл Ульянович
Рождение ребёнка
20.10.1879
Дочь: (Гущина) Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Гущин Кирилл Ульянович
Смерть
Неизвестно