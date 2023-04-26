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Евдокия Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Кирилл Ульянович

Рождение ребёнка
20.10.1874

Дочь: (Гущина) Пераскева Кирилловна

Отец ребёнка: Гущин Кирилл Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1877

Сын: Гущин Василий Кириллович

Отец ребёнка: Гущин Кирилл Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1879

Дочь: (Гущина) Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Гущин Кирилл Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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