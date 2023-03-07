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Гущин Василий Ульянович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.02.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1839

Отец: Гущин Ульян Иванович

Мать: Гущина Наталья Агаповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.11.1857

Жена: Гущина Ефимия Фёдоровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1862

Сын: Гущин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Гущина Ефимия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1867

Сын: Гущин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гущина Ефимия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.10.1871

Дочь: Пераскева Васильевна

Мать ребёнка: Гущина Ефимия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1874

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Гущина Ефимия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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