Гущин Василий Ульянович
Место рождения
Дата рождения22.02.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1839
Отец: Гущин Ульян Иванович
Мать: Гущина Наталья Агаповна
Бракосочетание
03.11.1857
Жена: Гущина Ефимия Фёдоровна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1862
Мать ребёнка: Гущина Ефимия Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.08.1867
Мать ребёнка: Гущина Ефимия Фёдоровна
Рождение ребёнка
11.10.1871
Дочь: Пераскева Васильевна
Мать ребёнка: Гущина Ефимия Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.04.1874
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Гущина Ефимия Фёдоровна
Смерть
Неизвестно