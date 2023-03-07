(Гущина) Пераскева Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1871
Отец: Гущин Василий Ульянович
Мать: Гущина Ефимия Фёдоровна
Бракосочетание
28.10.1891
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1893
Сын: Горматов Павел Константинович
Отец ребёнка: Горматов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
12.10.1894
Дочь: Параскева Константиновна
Отец ребёнка: Горматов Константин Николаевич
Рождение ребёнка
16.03.1896
Сын: Горматов Яков Константинович
Отец ребёнка: Горматов Константин Николаевич
Смерть
Неизвестно