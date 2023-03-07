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(Гущина) Пераскева Васильевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1871

Отец: Гущин Василий Ульянович

Мать: Гущина Ефимия Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.10.1891

Муж: Горматов Константин Николаевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1893

Сын: Горматов Павел Константинович

Отец ребёнка: Горматов Константин Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1894

Дочь: Параскева Константиновна

Отец ребёнка: Горматов Константин Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.03.1896

Сын: Горматов Яков Константинович

Отец ребёнка: Горматов Константин Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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