Горматов Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
28.10.1891
Жена: Пераскева Васильевна
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.06.1893
Сын: Горматов Павел Константинович
Мать ребёнка: Пераскева Васильевна
Рождение ребёнка
12.10.1894
Дочь: Параскева Константиновна
Мать ребёнка: Пераскева Васильевна
Рождение ребёнка
16.03.1896
Сын: Горматов Яков Константинович
Мать ребёнка: Пераскева Васильевна
Смерть
Неизвестно