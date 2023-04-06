Горматова (Парамонова) Ксения Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова (Парамонова) Ксения Фадеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.01.1848

Дата смерти

28.03.1882

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1848

Отец: Парамонов Фадей Алексеевич

Мать: Парамонова Ксения Тимофеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.01.1869

Муж: Горматов Николай Яковлевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Горматов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Горматов Николай Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1874

Дочь: Душина Пераскева Николаевна

Отец ребёнка: Горматов Николай Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1877

Дочь: Курьянова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Горматов Николай Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.03.1882
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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