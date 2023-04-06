Горматова (Парамонова) Ксения Фадеевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1848
Дата смерти28.03.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1848
Бракосочетание
22.01.1869
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1872
Сын: Горматов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Горматов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
02.07.1874
Дочь: Душина Пераскева Николаевна
Отец ребёнка: Горматов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
26.03.1877
Дочь: Курьянова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Горматов Николай Яковлевич
Смерть
28.03.1882