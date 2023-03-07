Курьянова (Горматова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1877
Бракосочетание
28.01.1904
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1904
Сын: Курьянов Николай Максимович
Отец ребёнка: Курьянов Максим Дементьевич
Рождение ребёнка
26.12.1906
Дочь: Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Курьянов Максим Дементьевич
Рождение ребёнка
16.07.1910
Дочь: Пераскева Максимовна
Отец ребёнка: Курьянов Максим Дементьевич
Смерть
Неизвестно