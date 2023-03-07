Курьянова (Горматова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурьянова (Горматова) Мария Николаевна

Курьянова (Горматова) Мария Николаевна

avatar

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.03.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1877

Отец: Горматов Николай Яковлевич

Мать: Горматова Ксения Фадеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1904

Муж: Курьянов Максим Дементьевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.12.1904

Сын: Курьянов Николай Максимович

Отец ребёнка: Курьянов Максим Дементьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1906

Дочь: Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Курьянов Максим Дементьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1910

Дочь: Пераскева Максимовна

Отец ребёнка: Курьянов Максим Дементьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close