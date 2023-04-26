Гущина (Шапошникова) Ефимия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Шапошникова) Ефимия Фёдоровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
03.11.1857

Муж: Гущин Василий Ульянович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1862

Сын: Гущин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Гущин Василий Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1867

Сын: Гущин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гущин Василий Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.10.1871

Дочь: (Гущина) Пераскева Васильевна

Отец ребёнка: Гущин Василий Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1874

Дочь: (Гущина) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Гущин Василий Ульянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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