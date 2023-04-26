Гущина (Шапошникова) Ефимия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1857
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.11.1862
Отец ребёнка: Гущин Василий Ульянович
Рождение ребёнка
29.08.1867
Отец ребёнка: Гущин Василий Ульянович
Рождение ребёнка
11.10.1871
Дочь: (Гущина) Пераскева Васильевна
Отец ребёнка: Гущин Василий Ульянович
Рождение ребёнка
15.04.1874
Дочь: (Гущина) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Гущин Василий Ульянович
Смерть
Неизвестно