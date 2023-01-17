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Гущина Лукерья Кузьминична

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Гущин Ульян Иванович

Отец ребёнка: Гущин Иван Родионович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Хихилина Домна Ивановна

Отец ребёнка: Гущин Иван Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Максакова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Гущин Иван Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1838

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Гущин Иван Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1840

Сын: Гущин Иван Иванович

Отец ребёнка: Гущин Иван Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гущин Осип Иванович

Отец ребёнка: Гущин Иван Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1843

Сын: Гущин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Гущин Иван Родионович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Иван Родионович

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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