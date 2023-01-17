Гущина Лукерья Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Гущин Ульян Иванович
Отец ребёнка: Гущин Иван Родионович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Хихилина Домна Ивановна
Отец ребёнка: Гущин Иван Родионович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Максакова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Гущин Иван Родионович
Рождение ребёнка
15.04.1838
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Гущин Иван Родионович
Рождение ребёнка
16.10.1840
Сын: Гущин Иван Иванович
Отец ребёнка: Гущин Иван Родионович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гущин Осип Иванович
Отец ребёнка: Гущин Иван Родионович
Рождение ребёнка
05.03.1843
Сын: Гущин Ефим Иванович
Отец ребёнка: Гущин Иван Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно