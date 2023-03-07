Максакова (Гущина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Гущина) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Гущин Иван Родионович

Мать: Гущина Лукерья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
28.01.1849

Муж: Максаков Илья Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1851

Сын: Максаков Иван Ильич

Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шапошникова Матрёна Ильинична

Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1858

Сын: Максаков Стефан Ильич

Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1863

Дочь: Агапия Ильинична

Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1864

Дочь: Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1867

Сын: Максаков Фёдор Ильич

Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1868

Сын: Максаков Стефан Ильич

Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.04.1870

Сын: Максаков Родион Ильич

Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1876

Сын: Максаков Афанасий Ильич

Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максакова ?

Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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