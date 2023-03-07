Максакова (Гущина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Гущин Иван Родионович
Бракосочетание
28.01.1849
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1851
Сын: Максаков Иван Ильич
Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шапошникова Матрёна Ильинична
Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1858
Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович
Рождение ребёнка
27.01.1863
Дочь: Агапия Ильинична
Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович
Рождение ребёнка
До 1864
Дочь: Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович
Рождение ребёнка
04.02.1867
Сын: Максаков Фёдор Ильич
Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1868
Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1870
Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1876
Отец ребёнка: Максаков Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максакова ?
Смерть
Неизвестно