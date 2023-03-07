Максаков Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения03.01.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1851
Рождение ребёнка
05.11.1873
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Максакова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1875
Сын: Максаков Харитон Иванович
Мать ребёнка: Максакова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1878
Мать ребёнка: Максакова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1880
Сын: Максаков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Максакова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
27.01.1882
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Максакова Гликерия Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1884
Дочь: Гарбунова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Максакова Гликерия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно