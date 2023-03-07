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Максаков Иван Ильич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.01.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1851

Отец: Максаков Илья Иванович

Мать: Максакова Анастасия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1873

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Максакова Гликерия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1875

Сын: Максаков Харитон Иванович

Мать ребёнка: Максакова Гликерия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.07.1878

Сын: Максаков Яков Иванович

Мать ребёнка: Максакова Гликерия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1880

Сын: Максаков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Максакова Гликерия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1882

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Максакова Гликерия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1884

Дочь: Гарбунова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Максакова Гликерия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова Гликерия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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