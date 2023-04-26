Гущин Иван Родионович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти12.04.1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Гущин Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Кузьминична
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Гущин Ульян Иванович
Мать ребёнка: Гущина Лукерья Кузьминична
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Хихилина (Гущина) Домна Ивановна
Мать ребёнка: Гущина Лукерья Кузьминична
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Максакова (Гущина) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Гущина Лукерья Кузьминична
Рождение ребёнка
15.04.1838
Дочь: (Гущина) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Гущина Лукерья Кузьминична
Рождение ребёнка
16.10.1840
Сын: Гущин Иван Иванович
Мать ребёнка: Гущина Лукерья Кузьминична
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гущин Осип Иванович
Мать ребёнка: Гущина Лукерья Кузьминична
Рождение ребёнка
05.03.1843
Сын: Гущин Ефим Иванович
Мать ребёнка: Гущина Лукерья Кузьминична
Рождение ребёнка
18.01.1847
Дочь: (Гущина) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Анна Кузьминична
Смерть
12.04.1857