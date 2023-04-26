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Гущин Иван Родионович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

12.04.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Гущин Родион

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Кузьминична

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущина Лукерья Кузьминична

Рождение ребёнка
1819

Сын: Гущин Ульян Иванович

Мать ребёнка: Гущина Лукерья Кузьминична

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Хихилина (Гущина) Домна Ивановна

Мать ребёнка: Гущина Лукерья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Максакова (Гущина) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Гущина Лукерья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1838

Дочь: (Гущина) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Гущина Лукерья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1840

Сын: Гущин Иван Иванович

Мать ребёнка: Гущина Лукерья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гущин Осип Иванович

Мать ребёнка: Гущина Лукерья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.03.1843

Сын: Гущин Ефим Иванович

Мать ребёнка: Гущина Лукерья Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1847

Дочь: (Гущина) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Анна Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.04.1857
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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