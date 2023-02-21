Семен Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1739 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739 ст.
Отец: Василий Афанасьевич
Мать: Ефимия Сысоевна
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: (назаров) Назар Семенович
Мать ребёнка: Анна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Мать ребёнка: Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Степановна
Смерть
Неизвестно