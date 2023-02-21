Семен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1739 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1712 г.р.

Мать

Вычислено 1720 г.р.

Жена

Вычислено 1743 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739 ст.

Отец: Василий Афанасьевич

Мать: Ефимия Сысоевна

Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: (назаров) Назар Семенович

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Сын: (петров) Петр Семенович

Мать ребёнка: Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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