(Петров) Петр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петров) Петр Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1739 г.р.

Мать

Вычислено 1743 г.р.

Жена

Вычислено 1774 г.р.

Дети

Вычислено 1797 г.р.
Вычислено 1799 г.р.
Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1815 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774 ст.

Отец: Семен Васильевич

Мать: Анна Степановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.

Сын: (петров) Иван Петрович

Мать ребёнка: (петрова) Анна Егоровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Сын: (петров) Алексей Петрович

Мать ребёнка: (петрова) Анна Егоровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.

Сын: (петров) Аким Петрович

Мать ребёнка: (петрова) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Сын: (петров) Николай Петрович

Мать ребёнка: (петрова) Анна Егоровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (петрова) Анна Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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