(Петров) Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774 ст.
Отец: Семен Васильевич
Мать: Анна Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.
Мать ребёнка: (петрова) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Сын: (петров) Алексей Петрович
Мать ребёнка: (петрова) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1807 ст.
Мать ребёнка: (петрова) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Сын: (петров) Николай Петрович
Мать ребёнка: (петрова) Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (петрова) Анна Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно