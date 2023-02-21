Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1739 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743 ст.

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764 ст.

Сын: (назаров) Назар Семенович

Отец ребёнка: Семен Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1774 ст.

Сын: (петров) Петр Семенович

Отец ребёнка: Семен Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Васильевич

Смерть
Неизвестно
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