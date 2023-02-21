Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743 ст.
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764 ст.
Сын: (назаров) Назар Семенович
Отец ребёнка: Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1774 ст.
Отец ребёнка: Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Васильевич
Смерть
Неизвестно