(Назаров) Назар Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764 ст.
Дата смерти1830 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1764 ст.
Отец: Семен Васильевич
Мать: Анна Степановна
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Сын: (назаров) Алексей Назарович
Мать ребёнка: (назарова) Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.
Сын: (назаров) Тимофей Назарович
Мать ребёнка: (назарова) Аксинья Григорьевна
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1830 ст.