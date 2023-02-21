(Назаров) Назар Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Назаров) Назар Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764 ст.

Дата смерти

1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1739 г.р.

Мать

Вычислено 1743 г.р.

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.

Отец: Семен Васильевич

Мать: Анна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: (назаров) Алексей Назарович

Мать ребёнка: (назарова) Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.

Сын: (назаров) Тимофей Назарович

Мать ребёнка: (назарова) Аксинья Григорьевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (назарова) Аксинья Григорьевна

Смерть
1830 ст.
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