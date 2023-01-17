Ефимия Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Сысоевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1720 ст.

Дата смерти

1775 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1712 г.р.

Дети

Вычислено 1739 г.р.
Вычислено 1746 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1720 ст.

Отец: Сысой

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Сын: Семен Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Афанасьевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Афанасьевич

Смерть
1775 ст.
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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