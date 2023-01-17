Ефимия Сысоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1720 ст.
Дата смерти1775 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1720 ст.
Отец: Сысой
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Сын: Семен Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Афанасьевич
Смерть
1775 ст.