Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Афанасьевич

Василий Афанасьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1712 ст.

Дата смерти

1771 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1720 г.р.

Дети

Вычислено 1739 г.р.
Вычислено 1746 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1712 ст.

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Сын: Семен Васильевич

Мать ребёнка: Ефимия Сысоевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ефимия Сысоевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Сысоевна

Смерть
1771 ст.
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close