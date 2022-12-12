Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1712 ст.
Дата смерти1771 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1712 ст.
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Сын: Семен Васильевич
Мать ребёнка: Ефимия Сысоевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Ефимия Сысоевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Сысоевна
Смерть
1771 ст.