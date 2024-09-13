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Лейцингер Яков Иванович

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Место рождения

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.03.1855 ст.

Дата смерти

02.09.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1855 ст.

Отец: Лейцингер Иоганн-Якоб (Иван) Иванович

Мать: Лейцингер Анна Кронитовна

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Образование
Около 1872
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Закончил обучение в Вологодской мужской гимназии, полного курса которой не кончил, из-за неимением средств.
Работа или профессия
С 1872 по 1880
Держал фотографию в одном из уездных городов Вологодской губернии.
Место жительства
1880
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Переселился в Архангельск.
Работа или профессия
1880
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Открыл первую в Архангельске фотографию.
Бракосочетание
Около 1884

Жена: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Баранова (Лейцингер) Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Бустрем (Лейцингер) Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.12.1888 ст.

Сын: Лейцингер Вячеслав Яковлевич

Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Квятковская (Лейцингер) Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Флоровская (Лейцингер) Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Лейцингер Игорь Яковлевич

Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Захарова (Лейцингер) Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Работа или профессия
1897
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Выбран в гласные городской думы.
Рождение ребёнка
1898

Сын: Лейцингер Аркадий Яковлевич

Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
?.04.1901

Дочь: Малюева (Лейцингер) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Работа или профессия
С 1903
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Занимал должность городского головы (почти до самой смерти).
Награда
23.12.1902 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодскому мещанину Лейцингеру Якову Ивановичу присвоено звание личного почетного гражданина.
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Лейцингер Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Лейцингер Вадим Яковлевич

Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лейцингер Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Лейцингер Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
02.09.1914 ст.
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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