Лейцингер Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения15.03.1855 ст.
Дата смерти02.09.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Баранова (Лейцингер) Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна
Дочь: Бустрем (Лейцингер) Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна
Сын: Лейцингер Вячеслав Яковлевич
Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна
Дочь: Квятковская (Лейцингер) Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна
Дочь: Флоровская (Лейцингер) Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна
Сын: Лейцингер Игорь Яковлевич
Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна
Дочь: Захарова (Лейцингер) Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна
Сын: Лейцингер Аркадий Яковлевич
Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна
Дочь: Малюева (Лейцингер) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна
Дочь: Лейцингер Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна
Сын: Лейцингер Вадим Яковлевич
Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна
Дочь: Лейцингер Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна
Мать ребёнка: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна