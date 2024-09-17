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Лейцингер Вячеслав Яковлевич

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

25.12.1888 ст.

Дата смерти

03.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1888 ст.

Отец: Лейцингер Яков Иванович

Мать: Лейцингер (Громова) Александра Асикритовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
Юрист.
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Закончил юридический факультет Петербургского университета.
Бракосочетание
27.10.1912 ст.

Жена: Лейцингер (Пец) Гертруда Рудольфовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.10.1913 ст.

Сын: Лейцингер Лев Вячеславович

Мать ребёнка: Лейцингер (Пец) Гертруда Рудольфовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Лейцингер Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Лейцингер (Пец) Гертруда Рудольфовна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Арест
22.11.1937
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
03.03.1938
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Реабилитация осужденного
02.01.1956

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