Лейцингер Вячеслав Яковлевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1888 ст.
Дата смерти03.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1888 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Юрист.
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Закончил юридический факультет Петербургского университета.
Бракосочетание
27.10.1912 ст.
Рождение ребёнка
09.10.1913 ст.
Сын: Лейцингер Лев Вячеславович
Мать ребёнка: Лейцингер (Пец) Гертруда Рудольфовна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Лейцингер Наталья Вячеславовна
Мать ребёнка: Лейцингер (Пец) Гертруда Рудольфовна
Арест
22.11.1937
Смерть
03.03.1938
Реабилитация осужденного
02.01.1956