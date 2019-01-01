село Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Спасское

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Переписка Вологодского губернского по крестьянским делам присутствия с непременным членом Вологодского уездного по крестьянским делам присутствия о перечислении крестьян Показать все
Дело о наложении штрафа на крестьянок Тарабухину Телицину села Спасского Спасской волости Вологодского уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской церкви. Список архивных дел по приходу Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1754Спасское (Брусничное), с. вл.при р. Сограже.105239129133Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Вологодский уезд
С. Спасское67Норовы и Князья Ухтомские114536

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Спасская волость
248. Спасское (Брусничное), село бывшее владельческое, дворов 46, жителей 258, церковь православная, школа, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Спасская волость
6853С. СпасскоеСпасское.Спасский Бруснишенскийбывшие помещичьи967166188

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Спасский сельсовет
Спасское (Спас-Брусничное) СС. СККОВ,телефон,шк. I ст.,изба читал.) 1270селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 9 км. Летнее: —.Зимнее: 9 км. Летнее: —.8585

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
34242Спасскоесело59°08'с.ш.39°51'в.д.O-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Спасское сельское поселение
19620484461с Спасскоесело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.