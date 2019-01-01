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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Переписка Вологодского губернского по крестьянским делам присутствия с непременным членом Вологодского уездного по крестьянским делам присутствия о перечислении крестьян Показать все
Дело о наложении штрафа на крестьянок Тарабухину Телицину села Спасского Спасской волости Вологодского уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской церкви. Список архивных дел по приходу Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1754Спасское (Брусничное), с. вл.при р. Сограже.105239129133Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Вологодский уезд
С. Спасское67Норовы и Князья Ухтомские114536
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
248. Спасское (Брусничное), село бывшее владельческое, дворов 46, жителей 258, церковь православная, школа, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6853С. СпасскоеСпасское.Спасский Бруснишенскийбывшие помещичьи9—67166188
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Спасское (Спас-Брусничное) СС. СККОВ,телефон,шк. I ст.,изба читал.) 1270селоЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 9 км. Летнее: —.Зимнее: 9 км. Летнее: —.8585
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34242Спасскоесело59°08'с.ш.39°51'в.д.O-37-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620484461с Спасскоесело