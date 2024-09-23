Лейцингер Иоганн-Якоб (Иван) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейцингер Иоганн-Якоб (Иван) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Швейцария
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейцингер Анна Кронитовна

Работа или профессия
Неизвестно
держал две сыроварни: одну в селе Мелечкино, другую — в селе Павловское.
Место жительства
1832
Переехал в Россию. Сыродел.
Рождение ребёнка
15.03.1855 ст.

Сын: Лейцингер Яков Иванович

Мать ребёнка: Лейцингер Анна Кронитовна

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1856
Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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