Лейцингер Иоганн-Якоб (Иван) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Швейцария
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
держал две сыроварни: одну в селе Мелечкино, другую — в селе Павловское.
Место жительства
1832
Переехал в Россию. Сыродел.
Рождение ребёнка
15.03.1855 ст.
Мать ребёнка: Лейцингер Анна Кронитовна
Смерть
1856