Богданов Сергей Климентов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Сергей Климентов

Богданов Сергей Климентов

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Богданов Климент Осипов

Мать: Богданова Матрёна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Богданов Василий Сергеев

Мать ребёнка: Богданова (Каныгина) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
12.05.1883

Дочь: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Богданова (Каныгина) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Богданов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Богданова (Каныгина) Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.