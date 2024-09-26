Богданов Сергей Климентов
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Богданов Климент Осипов
Мать: Богданова Матрёна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Богданова (Каныгина) Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1883
Дочь: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Богданова (Каныгина) Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Богданова (Каныгина) Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно