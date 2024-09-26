Богданов Климент Осипов
Место рожденияс. Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Богданов Осип Иванов
Мать: Богданова Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Матрёна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Богданова Матрёна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Богданов Сергей Климентов
Мать ребёнка: Богданова Матрёна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Богданова Матрёна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Богданов Никифор Климентов
Мать ребёнка: Богданова Матрёна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Богданова) Александра Климентова
Мать ребёнка: Богданова Матрёна
Смерть
Неизвестно