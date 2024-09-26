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Богданов Климент Осипов

Место рождения

с. Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Богданов Осип Иванов

Мать: Богданова Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Матрёна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Богданов Фрол Климентов

Мать ребёнка: Богданова Матрёна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Богданов Сергей Климентов

Мать ребёнка: Богданова Матрёна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Богданов Ефим Климентов

Мать ребёнка: Богданова Матрёна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Богданов Никифор Климентов

Мать ребёнка: Богданова Матрёна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Богданова) Александра Климентова

Мать ребёнка: Богданова Матрёна

Смерть
Неизвестно

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