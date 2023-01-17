село Батаевка, село Батаевка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область (на 2019) — Familio

Батаевка

Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Царевский уезд
307Батаевка, сц. к.при рч. Подстепке и оз. Безымянном.9164130570473Часовня православ.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Царевский уезд, Владимировская волость
104. Батаевка, село бывшее государственное, при реке Ахтубе, дворов 220, жителей 1278, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Астраханская область, Ахтубинский район
133868Батаевкасело48°08'с.ш.46°17'в.д.M-38-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Астраханская область, Ахтубинский муниципальный район, Сельское поселение Батаевский сельсовет
12605404101с Батаевкасело
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