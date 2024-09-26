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Богданова Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Климент Осипов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Богданов Фрол Климентов

Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Богданов Сергей Климентов

Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Богданов Ефим Климентов

Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Богданов Никифор Климентов

Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Богданова) Александра Климентова

Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов

Смерть
Неизвестно

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