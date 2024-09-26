Богданова Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Богданов Сергей Климентов
Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Богданов Никифор Климентов
Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Богданова) Александра Климентова
Отец ребёнка: Богданов Климент Осипов
Смерть
Неизвестно