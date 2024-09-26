Богданов Осип Иванов
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Богданов Иван Игнатьев
Мать: Богданова Евдокия
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Богданова Фёкла
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Богданова) Степанида Осипова
Мать ребёнка: Богданова Фёкла
Смерть
1830
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Богданова) Агафья Осипова
Мать ребёнка: Богданова Фёкла
Упоминание
1835
В РС 1835 г. указан как «умер в 1830 г.», хотя также указаны дочь Агафья 1831 г.р. и сын Моисей «полугоду», т.е. 1835 г.р. Возможно, ошибка записи, т.к. брат Поликарп также записан как «умер в 1830 г.... Показать все
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Богданова Фёкла