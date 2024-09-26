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Богданов Осип Иванов

Место рождения

Малые Копены, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Богданов Иван Игнатьев

Мать: Богданова Евдокия

Малые Копены, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Богданов Климент Осипов

Мать ребёнка: Богданова Фёкла

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Богданова) Степанида Осипова

Мать ребёнка: Богданова Фёкла

Батаевка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
1830
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Богданова) Агафья Осипова

Мать ребёнка: Богданова Фёкла

Батаевка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Упоминание
1835
В РС 1835 г. указан как «умер в 1830 г.», хотя также указаны дочь Агафья 1831 г.р. и сын Моисей «полугоду», т.е. 1835 г.р. Возможно, ошибка записи, т.к. брат Поликарп также записан как «умер в 1830 г.... Показать все
Рождение ребёнка
1835

Сын: Богданов Моисей Осипов

Мать ребёнка: Богданова Фёкла

Батаевка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

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