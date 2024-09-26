Богданова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Богданов Осип Иванов

Отец ребёнка: Богданов Иван Игнатьев

Малые Копены, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Богданов Поликарп Иванов

Отец ребёнка: Богданов Иван Игнатьев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Богданов Иван Иванов

Отец ребёнка: Богданов Иван Игнатьев

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Богданова) Наталья Иванова

Отец ребёнка: Богданов Иван Игнатьев

Смерть
Неизвестно

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