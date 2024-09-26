Богданова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Богданов Осип Иванов
Отец ребёнка: Богданов Иван Игнатьев
Малые Копены, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Богданов Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Богданов Иван Иванов
Отец ребёнка: Богданов Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Богданова) Наталья Иванова
Отец ребёнка: Богданов Иван Игнатьев
Смерть
Неизвестно