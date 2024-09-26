Богданов Иван Игнатьев
Место рожденияс. Солдатская Вихляйка Тамбовской губернии
Дата рождения1781
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Богданов Игнат Осипов
Мать: Богданова Марина Иванова
Упоминание
1782
Упоминание
1795
В 14 лет с братьями и сестрами и родителями и бабушкой и братьями и семьями братьев отца живет в Солдатской Вихляйке под Тамбовом
Рождение ребёнка
1802
Сын: Богданов Осип Иванов
Мать ребёнка: Богданова Евдокия
Малые Копены, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Богданова Евдокия
Рождение ребёнка
1817
Сын: Богданов Иван Иванов
Мать ребёнка: Богданова Евдокия
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Богданова) Наталья Иванова
Мать ребёнка: Богданова Евдокия
Смерть
После 1860