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Богданов Иван Игнатьев

Место рождения

с. Солдатская Вихляйка Тамбовской губернии

Дата рождения

1781

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Богданов Игнат Осипов

Мать: Богданова Марина Иванова

Упоминание
1782
Упоминание
1795
В 14 лет с братьями и сестрами и родителями и бабушкой и братьями и семьями братьев отца живет в Солдатской Вихляйке под Тамбовом
Рождение ребёнка
1802

Сын: Богданов Осип Иванов

Мать ребёнка: Богданова Евдокия

Малые Копены, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Богданов Поликарп Иванов

Мать ребёнка: Богданова Евдокия

Рождение ребёнка
1817

Сын: Богданов Иван Иванов

Мать ребёнка: Богданова Евдокия

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Богданова) Наталья Иванова

Мать ребёнка: Богданова Евдокия

Смерть
После 1860

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