Богданова Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Богданов Климент Осипов

Отец ребёнка: Богданов Осип Иванов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Богданова) Степанида Осипова

Отец ребёнка: Богданов Осип Иванов

Батаевка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Богданова) Агафья Осипова

Отец ребёнка: Богданов Осип Иванов

Батаевка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Богданов Моисей Осипов

Отец ребёнка: Богданов Осип Иванов

Батаевка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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