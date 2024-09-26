Богданова Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Богданов Осип Иванов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Богданова) Степанида Осипова
Отец ребёнка: Богданов Осип Иванов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Богданова) Агафья Осипова
Отец ребёнка: Богданов Осип Иванов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Богданов Осип Иванов
Смерть
Неизвестно