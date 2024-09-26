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Богданов Иван Сергеевич

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии. Ныне Азербайджан.

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1925

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Богданов Сергей Климентов

Мать: Богданова (Каныгина) Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Лоскутова) Агафья Никифоровна

Рождение ребёнка
20.09.1920

Дочь: Кобзева (Богданова) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова (Лоскутова) Агафья Никифоровна

с. Ольшанка, Карсская обл. (теперь Yalınçayır, Турция)
Смерть
Около 1925
Причина смерти: Умер от испуга (ночью постучали в окно)

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