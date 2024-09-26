Богданов Иван Сергеевич
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии. Ныне Азербайджан.
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1920
Дочь: Кобзева (Богданова) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Смирнова (Лоскутова) Агафья Никифоровна
с. Ольшанка, Карсская обл. (теперь Yalınçayır, Турция)
Смерть
Около 1925
Причина смерти: Умер от испуга (ночью постучали в окно)