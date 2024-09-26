Богданова (Каныгина) Марфа Ивановна
Место рожденияс. Ново-Саратовка
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Каныгин Иван Финогенов
Мать: Каныгина Федора
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Богданов Сергей Климентов
Рождение ребёнка
12.05.1883
Дочь: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Богданов Сергей Климентов
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Богданов Сергей Климентов
Смерть
Неизвестно