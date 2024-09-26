Богданова (Каныгина) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Каныгина) Марфа Ивановна

Место рождения

с. Ново-Саратовка

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Каныгин Иван Финогенов

Мать: Каныгина Федора

Рождение ребёнка
1872

Сын: Богданов Василий Сергеев

Отец ребёнка: Богданов Сергей Климентов

Рождение ребёнка
12.05.1883

Дочь: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Богданов Сергей Климентов

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Богданов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Богданов Сергей Климентов

Смерть
Неизвестно

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