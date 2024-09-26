Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна

Место рождения

Russia

Дата рождения

12.05.1883

Дата смерти

09.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1883

Отец: Богданов Сергей Климентов

Мать: Богданова (Каныгина) Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Иван Семенович

Рождение ребёнка
25.12.1902

Дочь: Сысоев Susoeff Susoev (Лоскутова Loskutoff) Анна Anna Ивановна Ivanova

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович

Рождение ребёнка
12.05.1904

Сын: Loskutoff William Ivan Simion

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Loskutoff Sam Ivan Simion

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович

Рождение ребёнка
01.03.1911

Дочь: Kostriken (Loskutoff) Martha Ivan Simion

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович

Рождение ребёнка
12.05.1913

Дочь: (Loskutoff) Dadeya Ivan Simion

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович

Рождение ребёнка
02.06.1915

Сын: Loskutoff John Ivan Simion

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович

Рождение ребёнка
07.03.1917

Дочь: Koslosky (Loskutoff) Manya Ivan Simion

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Loskutoff Serges John

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович

Рождение ребёнка
11.12.1921

Сын: Loskutoff Mike John

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович

Рождение ребёнка
22.02.1927

Сын: Loskutoff George Ivan Simion

Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович

Смерть
09.02.1955

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