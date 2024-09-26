Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна
Место рожденияRussia
Дата рождения12.05.1883
Дата смерти09.02.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Сысоев Susoeff Susoev (Лоскутова Loskutoff) Анна Anna Ивановна Ivanova
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович
Сын: Loskutoff William Ivan Simion
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович
Сын: Loskutoff Sam Ivan Simion
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович
Дочь: Kostriken (Loskutoff) Martha Ivan Simion
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович
Дочь: (Loskutoff) Dadeya Ivan Simion
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович
Сын: Loskutoff John Ivan Simion
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович
Дочь: Koslosky (Loskutoff) Manya Ivan Simion
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович
Сын: Loskutoff Mike John
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович
Сын: Loskutoff George Ivan Simion
Отец ребёнка: Лоскутов Иван Семенович