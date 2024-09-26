Лоскутов Иван Семенович
Место рожденияSelim, Kars, Russia
Дата рождения06.05.1883
Дата смерти20.06.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Сысоев Susoeff Susoev (Лоскутова Loskutoff) Анна Anna Ивановна Ivanova
Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна
Сын: Loskutoff William Ivan Simion
Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна
Сын: Loskutoff Sam Ivan Simion
Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна
Дочь: Kostriken (Loskutoff) Martha Ivan Simion
Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна
Дочь: (Loskutoff) Dadeya Ivan Simion
Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна
Сын: Loskutoff John Ivan Simion
Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна
Дочь: Koslosky (Loskutoff) Manya Ivan Simion
Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна
Сын: Loskutoff Mike John
Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна
Сын: Loskutoff George Ivan Simion
Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна