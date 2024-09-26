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Лоскутов Иван Семенович

Место рождения

Selim, Kars, Russia

Дата рождения

06.05.1883

Дата смерти

20.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1883

Отец: Лоскутов Семен Маркелов

Мать: Лоскутова (Бучнева) Дарья Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
25.12.1902

Дочь: Сысоев Susoeff Susoev (Лоскутова Loskutoff) Анна Anna Ивановна Ivanova

Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
12.05.1904

Сын: Loskutoff William Ivan Simion

Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Loskutoff Sam Ivan Simion

Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
01.03.1911

Дочь: Kostriken (Loskutoff) Martha Ivan Simion

Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
12.05.1913

Дочь: (Loskutoff) Dadeya Ivan Simion

Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
02.06.1915

Сын: Loskutoff John Ivan Simion

Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
07.03.1917

Дочь: Koslosky (Loskutoff) Manya Ivan Simion

Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Loskutoff Serges John

Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
11.12.1921

Сын: Loskutoff Mike John

Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
22.02.1927

Сын: Loskutoff George Ivan Simion

Мать ребёнка: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна

Смерть
20.06.1961

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