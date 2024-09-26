Сысоев Susoeff Susoev (Лоскутова Loskutoff) Анна Anna Ивановна Ivanova — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Susoeff Susoev (Лоскутова Loskutoff) Анна Anna Ивановна Ivanova

Место рождения

in Russia

Дата рождения

25.12.1902

Дата смерти

01.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1902

Отец: Лоскутов Иван Семенович

Мать: Лоскутова (Богданова) Пелагея Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Susoeff Susoev Jack William

Рождение ребёнка
14.12.1925

Дочь: Pappin (Сысоев Susoeff Susoev) Paula-Anna Jack

Отец ребёнка: Сысоев Susoeff Susoev Jack William

Рождение ребёнка
17.06.1928

Сын: Сысоев Susoeff Susoev William Jacob Susoev

Отец ребёнка: Сысоев Susoeff Susoev Jack William

Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
01.08.1979

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