Сысоев Susoeff Susoev (Лоскутова Loskutoff) Анна Anna Ивановна Ivanova
Место рожденияin Russia
Дата рождения25.12.1902
Дата смерти01.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1925
Дочь: Pappin (Сысоев Susoeff Susoev) Paula-Anna Jack
Отец ребёнка: Сысоев Susoeff Susoev Jack William
Рождение ребёнка
17.06.1928
Сын: Сысоев Susoeff Susoev William Jacob Susoev
Отец ребёнка: Сысоев Susoeff Susoev Jack William
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
01.08.1979