Сысоев Susoeff Susoev William Jacob Susoev — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Susoeff Susoev William Jacob Susoev

Место рождения

Los Angeles County, California, United states

Дата рождения

17.06.1928

Дата смерти

10.06.1980

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

1950 г.р.
1952 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1928

Отец: Сысоев Susoeff Susoev Jack William

Мать: Сысоев Susoeff Susoev (Лоскутова Loskutoff) Анна Anna Ивановна Ivanova

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоев Susoeff Susoev June

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
11.11.1950

Сын: Сысоев Susoeff Susoev Jacques Andrew

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.1952

Дочь: (Сысоев Susoeff Susoev) Paul George

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.06.1980
Похороны
Неизвестно

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