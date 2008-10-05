(Сысоев Susoeff Susoev) Paul George — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сысоев Susoeff Susoev) Paul George

Место рождения

San Francisco County, California, United states

Дата рождения

05.09.1952

Дата смерти

05.10.2008

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1952

Отец: Сысоев Susoeff Susoev William Jacob Susoev

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
01.10.1993
Место жительства
11.10.2005
Смерть
05.10.2008

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