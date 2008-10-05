(Сысоев Susoeff Susoev) Paul George
Место рожденияSan Francisco County, California, United states
Дата рождения05.09.1952
Дата смерти05.10.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1952
Отец: Сысоев Susoeff Susoev William Jacob Susoev
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
01.10.1993
Место жительства
11.10.2005
Смерть
05.10.2008