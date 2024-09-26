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Сысоев Susoeff Susoev Jack William

Место рождения

Kars, Russia

Дата рождения

15.05.1895

Дата смерти

26.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1895

Отец: Сысоев Susoeff Susoev Василий William Васильевич William Avdeich

Мать: Сысоев Susoeff Susoev (Chickenoff) Martha Jacob

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоев Susoeff Susoev (Лоскутова Loskutoff) Анна Anna Ивановна Ivanova

Иммиграция
1906
Рождение ребёнка
14.12.1925

Дочь: Pappin (Сысоев Susoeff Susoev) Paula-Anna Jack

Мать ребёнка: Сысоев Susoeff Susoev (Лоскутова Loskutoff) Анна Anna Ивановна Ivanova

Рождение ребёнка
17.06.1928

Сын: Сысоев Susoeff Susoev William Jacob Susoev

Мать ребёнка: Сысоев Susoeff Susoev (Лоскутова Loskutoff) Анна Anna Ивановна Ivanova

Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
26.03.1984
Место жительства
01.02.1992

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