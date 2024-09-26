Сысоев Susoeff Susoev Jack William
Место рожденияKars, Russia
Дата рождения15.05.1895
Дата смерти26.03.1984
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1895
Отец: Сысоев Susoeff Susoev Василий William Васильевич William Avdeich
Бракосочетание
Неизвестно
Иммиграция
1906
Рождение ребёнка
14.12.1925
Дочь: Pappin (Сысоев Susoeff Susoev) Paula-Anna Jack
Мать ребёнка: Сысоев Susoeff Susoev (Лоскутова Loskutoff) Анна Anna Ивановна Ivanova
Рождение ребёнка
17.06.1928
Сын: Сысоев Susoeff Susoev William Jacob Susoev
Мать ребёнка: Сысоев Susoeff Susoev (Лоскутова Loskutoff) Анна Anna Ивановна Ivanova
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
26.03.1984
Место жительства
01.02.1992