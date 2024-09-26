Сысоев Susoeff Susoev Василий William Васильевич William Avdeich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Susoeff Susoev Василий William Васильевич William Avdeich

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

1854

Дата смерти

31.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Сысоев Susoeff Василий William Авдеевич Avdeyvitch

Мать: Сысоева Susoeff (Лоскутов Loskutov) Мария Maria Маркеловна Merkell

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоев Susoeff Susoev (Conovaloff) Kulina

Иммиграция
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоев Susoeff Susoev (Chickenoff) Martha Jacob

Упоминание
1860
Жил в 6 лет с родителями и сестрами Марфой 4годаи Агафией 0.5 лет в семье дяди Китая Авдеева Сысоева и с двоюродной бабушкой Екатериной Сысоевой 1798 года
Упоминание
1873
Жил с родителями и братьями Лукьяном 12 лет, Иваном 4 года и Алексеем 1 год, женщины в Камеральном описании указаны не были. Указано, что потом переселены в Карс.
Рождение ребёнка
15.05.1895

Сын: Сысоев Susoeff Susoev Jack William

Мать ребёнка: Сысоев Susoeff Susoev (Chickenoff) Martha Jacob

Смерть
31.03.1922

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