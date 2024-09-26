Сысоев Susoeff Susoev Василий William Васильевич William Avdeich
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рождения1854
Дата смерти31.03.1922
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Сысоев Susoeff Василий William Авдеевич Avdeyvitch
Мать: Сысоева Susoeff (Лоскутов Loskutov) Мария Maria Маркеловна Merkell
Бракосочетание
Неизвестно
Иммиграция
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
1860
Жил в 6 лет с родителями и сестрами Марфой 4годаи Агафией 0.5 лет в семье дяди Китая Авдеева Сысоева и с двоюродной бабушкой Екатериной Сысоевой 1798 года
Упоминание
1873
Жил с родителями и братьями Лукьяном 12 лет, Иваном 4 года и Алексеем 1 год, женщины в Камеральном описании указаны не были. Указано, что потом переселены в Карс.
Рождение ребёнка
15.05.1895
Сын: Сысоев Susoeff Susoev Jack William
Мать ребёнка: Сысоев Susoeff Susoev (Chickenoff) Martha Jacob
Смерть
31.03.1922