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Башилов Яков Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Между 1838 и 1845

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Башилов Феодор Лаврентьев

Мать: Башилова Дарья Борисова

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Башилов Яков Яковлев

Мать ребёнка: Башилова Параскева Семенова

Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Башилова Параскева Семенова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Башилова Параскева Семенова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1838 и 1845
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