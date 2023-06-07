Башилов Яков Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиМежду 1838 и 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Отец: Башилов Феодор Лаврентьев
Мать: Башилова Дарья Борисова
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Башилов Яков Яковлев
Мать ребёнка: Башилова Параскева Семенова
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Башилова Параскева Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Башилова Параскева Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1838 и 1845