Башилов Феодор Лаврентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиМежду 1838 и 1845
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Упоминание
1788
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Башилов Яков Федоров
Мать ребёнка: Башилова Дарья Борисова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Фекла Федорова
Мать ребёнка: Башилова Дарья Борисова
Рождение ребёнка
14.07.1799
Дочь: Улита Федорова
Мать ребёнка: Башилова Дарья Борисова
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Башилова Дарья Борисова
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Башилова Дарья Борисова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Башилов Иван Федоров
Мать ребёнка: Башилова Дарья Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Башилова Дарья Борисова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1838 и 1845