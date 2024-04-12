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Башилов Феодор Лаврентьев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Между 1838 и 1845

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Башилов Лаврентий Гордеев

Мать: Башилова Пелагея Степанова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Упоминание
1788
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.747, д. 584 (1788) | Исповедные ведомости Рузского уезда 1788 года.
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Башилов Яков Федоров

Мать ребёнка: Башилова Дарья Борисова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Фекла Федорова

Мать ребёнка: Башилова Дарья Борисова

Рождение ребёнка
14.07.1799

Дочь: Улита Федорова

Мать ребёнка: Башилова Дарья Борисова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Башилов Борис Федоров

Мать ребёнка: Башилова Дарья Борисова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Башилов Антон Федоров

Мать ребёнка: Башилова Дарья Борисова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Башилов Иван Федоров

Мать ребёнка: Башилова Дарья Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башилова Дарья Борисова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
Между 1838 и 1845
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