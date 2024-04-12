(Башилова) Татьяна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Башилова) Татьяна Яковлева

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Вычислено 1833

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1796 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1833

Отец: Башилов Яков Федоров

Мать: Башилова Параскева Семенова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1845
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