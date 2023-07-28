(Башилова) Евдокия Яковлева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Башилов Яков Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Крещение
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.745, д.1596 (1842) | Метрическая книга Никольской церкви села Лужки 1842 года
Смерть
После 1845