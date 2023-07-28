(Башилова) Евдокия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Башилова) Евдокия Яковлева

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1796 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Башилов Яков Федоров

Мать: Башилова Параскева Семенова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Крещение
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.745, д.1596 (1842) | Метрическая книга Никольской церкви села Лужки 1842 года
Смерть
После 1845