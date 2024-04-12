Башилова (Терещенкова) Параскева Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБашилова (Терещенкова) Параскева Семенова

Башилова (Терещенкова) Параскева Семенова

Место рождения

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Терещенков Семен Андреев

Мать: Терещенкова Ирина Яковлева

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Крещение
08.09.1811
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузск... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Башилов Яков Яковлев

Отец ребёнка: Башилов Яков Федоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Башилов Яков Федоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Башилов Яков Федоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1845
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close