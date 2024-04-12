Башилова (Терещенкова) Параскева Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Крещение
08.09.1811
Вишенки, Россия (Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки) | ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузск... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Башилов Яков Яковлев
Отец ребёнка: Башилов Яков Федоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Башилов Яков Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Башилов Яков Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1845
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)