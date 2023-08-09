Башилова (Михнина) Дарья Борисова
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиПо 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Михнин Борис Логинов
Мать: Агафья Антонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Сын: Башилов Яков Федоров
Отец ребёнка: Башилов Феодор Лаврентьев
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Фекла Федорова
Отец ребёнка: Башилов Феодор Лаврентьев
Рождение ребёнка
14.07.1799
Дочь: Улита Федорова
Отец ребёнка: Башилов Феодор Лаврентьев
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Башилов Феодор Лаврентьев
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Башилов Феодор Лаврентьев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Башилов Иван Федоров
Отец ребёнка: Башилов Феодор Лаврентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
По 1834
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)