Башилова (Михнина) Дарья Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башилова (Михнина) Дарья Борисова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1770

Дата смерти

По 1834

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Михнин Борис Логинов

Мать: Агафья Антонова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Сын: Башилов Яков Федоров

Отец ребёнка: Башилов Феодор Лаврентьев

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Фекла Федорова

Отец ребёнка: Башилов Феодор Лаврентьев

Рождение ребёнка
14.07.1799

Дочь: Улита Федорова

Отец ребёнка: Башилов Феодор Лаврентьев

Рождение ребёнка
1802

Сын: Башилов Борис Федоров

Отец ребёнка: Башилов Феодор Лаврентьев

Рождение ребёнка
1808

Сын: Башилов Антон Федоров

Отец ребёнка: Башилов Феодор Лаврентьев

Рождение ребёнка
1810

Сын: Башилов Иван Федоров

Отец ребёнка: Башилов Феодор Лаврентьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башилов Феодор Лаврентьев

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
По 1834
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)