Зубятов Филипп Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Зубятов Матвей Елисеевич
Мать: Зубятова Ирина Ефимовна
Бракосочетание
22.01.1819
Жена: Зубятова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Фокина Александра Филипповна
Мать ребёнка: Зубятова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
30.06.1823
Дочь: Марья Филипповна
Мать ребёнка: Зубятова Марья Семеновна
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.02.1824
Дочь: Авдотья Филипповна
Мать ребёнка: Зубятова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
09.06.1825
Мать ребёнка: Зубятова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
17.07.1827
Дочь: Ирина Филипповна
Мать ребёнка: Зубятова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
01.11.1828
Дочь: Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Зубятова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
07.03.1830
Мать ребёнка: Зубятова Марья Семеновна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Зубятова Марья Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1850