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Зубятов Филипп Матвеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Зубятов Матвей Елисеевич

Мать: Зубятова Ирина Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1819

Жена: Зубятова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Фокина Александра Филипповна

Мать ребёнка: Зубятова Марья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.06.1823

Дочь: Марья Филипповна

Мать ребёнка: Зубятова Марья Семеновна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.02.1824

Дочь: Авдотья Филипповна

Мать ребёнка: Зубятова Марья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1825

Сын: Зубятов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Зубятова Марья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1827

Дочь: Ирина Филипповна

Мать ребёнка: Зубятова Марья Семеновна

Рождение ребёнка
01.11.1828

Дочь: Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Зубятова Марья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.03.1830

Сын: Зубятов Алексей Филиппов

Мать ребёнка: Зубятова Марья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Зубятов Федор Филиппович

Мать ребёнка: Зубятова Марья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1850
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