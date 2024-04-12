Зубятов Матвей Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубятов Матвей Елисеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

26.02.1827

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Зубятов Елисей Васильев

Мать: Зубятова Фекла Еремеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1785

Дочь: Марфа Матвеева

Мать ребёнка: Зубятова Ирина Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.12.1789

Сын: Зубятов Петр Матвеев

Мать ребёнка: Зубятова Ирина Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Некрасова Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Зубятова Ирина Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Некрасова Аграфена Матвеева

Мать ребёнка: Зубятова Ирина Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Зубятов Филипп Матвеевич

Мать ребёнка: Зубятова Ирина Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.06.1797

Дочь: Акилина Матвеевна

Мать ребёнка: Зубятова Ирина Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Некрасова Ирина Матвеева

Мать ребёнка: Зубятова Ирина Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Агрипена Матвеевна

Мать ребёнка: Зубятова Ирина Ефимовна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубятова Ирина Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.02.1827
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