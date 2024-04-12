Зубятов Матвей Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти26.02.1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Зубятов Елисей Васильев
Мать: Зубятова Фекла Еремеева
Рождение ребёнка
01.09.1785
Дочь: Марфа Матвеева
Мать ребёнка: Зубятова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
22.12.1789
Сын: Зубятов Петр Матвеев
Мать ребёнка: Зубятова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Некрасова Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Зубятова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Некрасова Аграфена Матвеева
Мать ребёнка: Зубятова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Зубятова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
13.06.1797
Дочь: Акилина Матвеевна
Мать ребёнка: Зубятова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Некрасова Ирина Матвеева
Мать ребёнка: Зубятова Ирина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Агрипена Матвеевна
Мать ребёнка: Зубятова Ирина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубятова Ирина Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.02.1827